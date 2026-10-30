Plataforma Patria asigna 204.470 bolívares a trabajadores del sistema público de salud

De acuerdo con la información difundida por los canales oficiales del Monedero Patria, el beneficio cuenta con un monto fijado en 204.470,00 bolívares. El proceso de asignación se ejecuta de manera directa y gradual para todos los beneficiarios debidamente acreditados en el área sanitaria.

Los trabajadores recibirán una notificación de confirmación a través de un mensaje de texto enviado desde el número corto 3532 o mediante la aplicación VeMonedero, previo a la disponibilidad de los fondos en sus respectivas cuentas bancarias.