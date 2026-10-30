El Gobierno nacional dio inicio este viernes a la entrega del Bono de Responsabilidad Profesional, un beneficio económico dirigido exclusivamente a los trabajadores del sector salud que forman parte del sistema público nacional.
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Plataforma Patria asigna 204.470 bolívares a trabajadores del sistema público de salud
Beneficio económico
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