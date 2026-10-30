En sus declaraciones más recientes sobre la dinámica geopolítica global, el expresidente estadounidense Donald Trump sostuvo que los Estados Unidos han logrado recuperar «10 veces» la inversión realizada en el conflicto de Irán. Según el dirigente, este retorno financiero se ha materializado a través de diversas operaciones energéticas, comerciales y de capital desplegadas en Venezuela.
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Trump destaca la rentabilidad de las inversiones energéticas estadounidenses en territorio venezolano
Geopolítica y energía
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