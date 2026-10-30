Trump destaca la rentabilidad de las inversiones energéticas estadounidenses en territorio venezolano

Esta aseveración se enmarca en un contexto de mayor dinamismo económico e intercambio energético internacional. En este escenario, corporaciones norteamericanas como Chevron han expandido su presencia en el país mediante alianzas estratégicas orientadas a incrementar la producción petrolera. El pronunciamiento de Trump refleja la centralidad que ha cobrado el mercado hidrocarburífero venezolano en el tablero global de 2026.

El exmandatario enfatizó que la rentabilidad obtenida por el restablecimiento de los flujos de inversión supera los costos asumidos en otros frentes internacionales. La reactivación de licencias comerciales y la atracción de capital privado han permitido impulsar proyectos estratégicos tanto en la Faja Petrolífera del Orinoco como en el occidente del país.

Diversos analistas internacionales coinciden en que estas declaraciones ratifican el peso estratégico de la nación suramericana como proveedor seguro de energía a nivel hemisférico. Este posicionamiento ocurre en medio de los canales de interlocución vigentes entre Caracas y Washington, los cuales buscan fortalecer la estabilidad económica y fomentar la apertura comercial. La reactivación de licencias comerciales y la atracción de inversiones privadas han permitido reactivar proyectos estratégicos en la Faja Petrolífera del Orinoco y el occidente del país.