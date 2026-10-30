Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Trump destaca la rentabilidad de las inversiones energéticas estadounidenses en territorio venezolano

Geopolítica y energía

|2 min|
Imagen de la noticia: Trump destaca la rentabilidad de las inversiones energéticas estadounidenses en territorio venezolano

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

En sus declaraciones más recientes sobre la dinámica geopolítica global, el expresidente estadounidense Donald Trump sostuvo que los Estados Unidos han logrado recuperar «10 veces» la inversión realizada en el conflicto de Irán. Según el dirigente, este retorno financiero se ha materializado a través de diversas operaciones energéticas, comerciales y de capital desplegadas en Venezuela.

Lee también
Cantante Hany Kauam asegura haber compuesto una canción para María Corina Machado

Esta aseveración se enmarca en un contexto de mayor dinamismo económico e intercambio energético internacional. En este escenario, corporaciones norteamericanas como Chevron han expandido su presencia en el país mediante alianzas estratégicas orientadas a incrementar la producción petrolera. El pronunciamiento de Trump refleja la centralidad que ha cobrado el mercado hidrocarburífero venezolano en el tablero global de 2026.

El exmandatario enfatizó que la rentabilidad obtenida por el restablecimiento de los flujos de inversión supera los costos asumidos en otros frentes internacionales. La reactivación de licencias comerciales y la atracción de capital privado han permitido impulsar proyectos estratégicos tanto en la Faja Petrolífera del Orinoco como en el occidente del país.

Diversos analistas internacionales coinciden en que estas declaraciones ratifican el peso estratégico de la nación suramericana como proveedor seguro de energía a nivel hemisférico. Este posicionamiento ocurre en medio de los canales de interlocución vigentes entre Caracas y Washington, los cuales buscan fortalecer la estabilidad económica y fomentar la apertura comercial. La reactivación de licencias comerciales y la atracción de inversiones privadas han permitido reactivar proyectos estratégicos en la Faja Petrolífera del Orinoco y el occidente del país.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesChevronDonald TrumpPetróleo

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.