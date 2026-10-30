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Política

Cantante Hany Kauam asegura haber compuesto una canción para María Corina Machado

Escena política nacional

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El cantante venezolano Hany Kauam sorprendió a sus seguidores al hacer público su respaldo a la dirigente María Corina Machado a través de sus plataformas digitales. En un video compartido recientemente, el artista dedicó un mensaje a la opositora y adelantó que tiene preparada una composición musical para ella, aunque no ofreció detalles sobre si la pieza está destinada a una campaña electoral o a otro tipo de proyecto.

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La publicación ha generado atención debido al contraste con la trayectoria política previa del intérprete. En 2012, Kauam tuvo una participación activa en la producción de temas musicales para la campaña presidencial de Hugo Chávez, incluyendo canciones como ‘Chávez, corazón del pueblo’ y ‘Pa’lante con Chávez’. Aquellos trabajos lo posicionaron como una figura vinculada a la estrategia musical del oficialismo en aquel periodo.

En 2017, durante una entrevista con la periodista Shirley Varnagy, el cantante explicó que su involucramiento en aquellas producciones estuvo relacionado con la gestión profesional de su antiguo representante, quien mantenía afinidad con el sector político oficialista. En esa oportunidad, Kauam asumió la responsabilidad por las decisiones tomadas en esa etapa de su carrera.

Tras el anuncio sobre la nueva canción, la posibilidad de que el cantante se incorpore musicalmente a algún proyecto relacionado con Machado es uno de los aspectos que más curiosidad ha despertado. Por ahora, el artista no ha confirmado si la pieza será lanzada formalmente o si formará parte de una estrategia política, dejando abierta la expectativa sobre un eventual lanzamiento.

Con información de noticiascol.com

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