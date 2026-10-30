El cantante venezolano Hany Kauam sorprendió a sus seguidores al hacer público su respaldo a la dirigente María Corina Machado a través de sus plataformas digitales. En un video compartido recientemente, el artista dedicó un mensaje a la opositora y adelantó que tiene preparada una composición musical para ella, aunque no ofreció detalles sobre si la pieza está destinada a una campaña electoral o a otro tipo de proyecto.
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Política
Cantante Hany Kauam asegura haber compuesto una canción para María Corina Machado
Escena política nacional
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Con información de noticiascol.com
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