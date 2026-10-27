La próxima fase de las negociaciones entre la administración venezolana y la Asamblea Nacional de 2015 tendrá como eje central la sustitución de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, según informó un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos bajo condición de anonimato.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Política
Funcionario estadounidense anticipa la reestructuración completa del CNE en la próxima fase del diálogo
Proceso de negociación
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...