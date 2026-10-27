Funcionario estadounidense anticipa la reestructuración completa del CNE en la próxima fase del diálogo

El representante gubernamental explicó que este proceso se desarrolla de manera paralela a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya designación de 32 magistrados se estima concluir durante la primera quincena de diciembre. Para el caso del poder electoral, se empleará un comité de expertos encargado de nominar a los nuevos integrantes, sin que sea necesaria la ratificación por parte de la Asamblea Nacional.

Sobre el funcionamiento del ente rector, el diplomático detalló que el organismo se transformará en una infraestructura puramente operativa, perdiendo sus facultades de injerencia partidista. De esta manera, el CNE se limitará a funciones logísticas como la habilitación de mesas, la coordinación técnica, el conteo de votos y la difusión de resultados, quedando inhabilitado para alterar postulaciones o aplicar sanciones a aspirantes.

Finalmente, el funcionario señaló que una vez concretados los cambios en ambas instituciones, Delcy Rodríguez, en su rol de encargada del Ejecutivo, deberá declarar la «vacante permanente» de la presidencia. Este paso formal activará un lapso de seis meses para la convocatoria de un nuevo proceso electoral en el país.