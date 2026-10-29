María Corina Machado ofrece este jueves 29 de octubre su primera conferencia de prensa tras su retorno a territorio nacional, en un evento que genera expectativa sobre el futuro de la ruta política opositora.
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Política
María Corina Machado reitera llamado a transición democrática en vísperas de rueda de prensa
Proceso político en Venezuela
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