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Política

María Corina Machado reitera llamado a transición democrática en vísperas de rueda de prensa

Proceso político en Venezuela

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Imagen de la noticia: María Corina Machado reitera llamado a transición democrática en vísperas de rueda de prensa

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María Corina Machado ofrece este jueves 29 de octubre su primera conferencia de prensa tras su retorno a territorio nacional, en un evento que genera expectativa sobre el futuro de la ruta política opositora.

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La dirigente de Vente Venezuela, quien reapareció públicamente hace pocos días, ha completado un recorrido por distintas zonas del país antes de su llegada a Caracas. Durante estos encuentros con ciudadanos y diversos actores políticos, la líder opositora ha reiterado la necesidad de avanzar hacia una transición democrática y la celebración de elecciones libres.

Esta comparecencia ante los medios se desarrolla en un contexto donde diversos sectores debaten sobre una eventual hoja de ruta electoral para el país.

Con información de noticiascol.com

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