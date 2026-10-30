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Primera turbina de 80 MW en Macagua entrará en funcionamiento en diciembre

Infraestructura eléctrica

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre el inicio de un plan de modernización en las centrales hidroeléctricas ubicadas en el estado Bolívar, proyecto que busca sumar 477 MW al Sistema Eléctrico Nacional. Esta estrategia, orientada a fortalecer la infraestructura energética, cuenta con la participación de representantes de la empresa IMPSA y el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett.

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Por su parte, el ministro para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, detalló el cronograma de ejecución. El funcionario confirmó que para el mes de diciembre está programada la puesta en funcionamiento de una primera turbina de 80 MW en la Central Hidroeléctrica Antonio José de Sucre, conocida como Macagua. Estas labores se concentran en la recuperación de las máquinas 4, 5 y 6 del complejo.

Según lo expuesto por el despacho eléctrico, la incorporación de esta capacidad inicial permitirá dar un alivio de carga y mayor estabilidad a la red nacional, favoreciendo a los sectores de la región Guayana, el Centro, los Llanos y el Occidente del país. Asimismo, se prevé que 90 días después de este primer hito se integre una segunda unidad de 80 MW, para completar un bloque inicial de 160 MW.

Con información de noticiascol.com

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