La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre el inicio de un plan de modernización en las centrales hidroeléctricas ubicadas en el estado Bolívar, proyecto que busca sumar 477 MW al Sistema Eléctrico Nacional. Esta estrategia, orientada a fortalecer la infraestructura energética, cuenta con la participación de representantes de la empresa IMPSA y el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett.
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Primera turbina de 80 MW en Macagua entrará en funcionamiento en diciembre
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