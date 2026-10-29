Falta de pago retrasa el inicio de reparaciones eléctricas de GE Vernova en Venezuela

Scott Strazik, CEO de GE Vernova, declaró a Bloomberg que la firma no procederá con los trabajos de campo sin haber recibido el pago correspondiente. Según el ejecutivo, la demora responde a la reestructuración de los procesos administrativos que el gobierno venezolano aplica actualmente para gestionar contratos con empresas internacionales.

En septiembre, la corporación formalizó un acuerdo con el Ejecutivo y Corpoelec, tras una alianza inicial establecida en junio, con el objetivo de recuperar la generación térmica e hidroeléctrica, así como las redes de transmisión y subestaciones del país. Aunque existe el compromiso de colaboración, aún no se han formalizado los contratos individuales para la reparación de las unidades específicas que integran el sistema.

La recuperación de la infraestructura eléctrica nacional es un punto clave dentro de las acciones impulsadas por la administración de Donald Trump para reactivar la economía venezolana. Expertos en el área estiman que el sector requiere una inversión de al menos 25.000 millones de dólares para superar décadas de abandono y fallas operativas. GE Vernova permanece a la espera de los fondos para avanzar en la estabilización de la red eléctrica.