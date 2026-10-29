La compañía energética GE Vernova Inc. (GEV) ha postergado el inicio de las labores de reparación en la red eléctrica venezolana debido a la ausencia de pagos por parte del gobierno interino de Delcy Rodríguez. La falta de una inyección de capital inicial mantiene paralizada la ejecución de las obras, a pesar de que la empresa ya ha seleccionado a los contratistas y finalizado las etapas de ingeniería y planificación necesarias.
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Falta de pago retrasa el inicio de reparaciones eléctricas de GE Vernova en Venezuela
Infraestructura eléctrica
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Con información de El Nacional
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