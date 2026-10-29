Boletín epidemiológico reporta alza en infecciones respiratorias y casos de neumonía

La población infantil resultó ser la más vulnerable ante este repunte. Los lactantes de un año o menos presentaron la mayor incidencia, con una tasa de 438,33 casos por cada 100.000 habitantes. Por su parte, las infecciones respiratorias agudas (IRA) sumaron 54.301 casos en el mismo periodo, un alza del 23,2 % frente a la semana previa, con mayor afectación en niños de entre 1 y 5 años en los estados Amazonas, Trujillo y Yaracuy.

En cuanto a la situación en el estado Zulia, el informe expuso una alerta por el comportamiento de la rabia. Aunque no se reportaron fallecimientos humanos durante la semana 40, el acumulado anual de 2026 contabiliza seis muertes por esta causa, de las cuales cinco ocurrieron en la entidad zuliana, específicamente en los municipios Lagunillas, Miranda, Maracaibo y San Francisco. El análisis de muestras de tejido encefálico en la región indicó una positividad del 70,75 %, con los perros como principal reservorio urbano.

El boletín también actualizó las cifras de otras patologías. La fiebre amarilla mantiene una vigilancia estricta con 12 casos confirmados y cuatro fallecimientos en el país, mientras que las enfermedades diarreicas agudas (EDA) mostraron un incremento del 25,50 %, alcanzando los 16.227 casos. El sistema de vigilancia epidemiológica nacional procesó datos provenientes de 14.355 centros de salud, logrando una cobertura de notificación del 48,82 %.

Finalmente, las autoridades sanitarias alertaron sobre la brecha en el seguimiento de enfermedades crónicas. En el caso de la hipertensión arterial, aunque se acumularon 516.954 casos en 2026, solo el 26,71 % de los pacientes acudió a las consultas de seguimiento y control, una tendencia similar a la observada en pacientes con diabetes mellitus tipo II.