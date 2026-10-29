El Ministerio de la Salud reveló en su boletín epidemiológico correspondiente a la semana 40, que abarca del 4 al 10 de octubre, un incremento significativo en las enfermedades respiratorias y digestivas en el país. Según el documento, se contabilizaron 2.638 casos de neumonía, lo que representa un aumento del 36,68 % en comparación con la semana 39, cuando se registraron 1.920 pacientes.
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Boletín epidemiológico reporta alza en infecciones respiratorias y casos de neumonía
Reporte epidemiológico
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Con información de Eldiario
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