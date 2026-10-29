Delcy Rodríguez anuncia cuatro incrementos salariales trimestrales en 2027

Durante su alocución, la funcionaria precisó que los aumentos no podrán ser inferiores al crecimiento económico obtenido en el trimestre previo. Esta medida es el resultado de un diálogo tripartito entre las principales centrales sindicales, las cámaras empresariales y el gobierno.

Rodríguez también reiteró la disposición de la administración de atender las demandas de los sectores sociales, priorizando el bienestar familiar, la recuperación de los servicios públicos esenciales y la atención directa a las comunidades, de acuerdo con la información difundida por Prensa Presidencial.