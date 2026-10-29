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Delcy Rodríguez anuncia cuatro incrementos salariales trimestrales en 2027

Política económica

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Delcy Rodríguez anunció este jueves 28 de octubre que el Ejecutivo proyecta cuatro incrementos en el ingreso de los trabajadores venezolanos durante el año 2027. Según lo informado, estos ajustes estarán ajustados al desempeño de la economía nacional registrados en cada periodo trimestral.

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Durante su alocución, la funcionaria precisó que los aumentos no podrán ser inferiores al crecimiento económico obtenido en el trimestre previo. Esta medida es el resultado de un diálogo tripartito entre las principales centrales sindicales, las cámaras empresariales y el gobierno.

Rodríguez también reiteró la disposición de la administración de atender las demandas de los sectores sociales, priorizando el bienestar familiar, la recuperación de los servicios públicos esenciales y la atención directa a las comunidades, de acuerdo con la información difundida por Prensa Presidencial.

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