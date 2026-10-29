Delcy Rodríguez anunció este jueves 28 de octubre que el Ejecutivo proyecta cuatro incrementos en el ingreso de los trabajadores venezolanos durante el año 2027. Según lo informado, estos ajustes estarán ajustados al desempeño de la economía nacional registrados en cada periodo trimestral.
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Delcy Rodríguez anuncia cuatro incrementos salariales trimestrales en 2027
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