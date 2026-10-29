El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) presentó una guía técnica para orientar a los padres y representantes en la solicitud de pasaportes para niños y adolescentes que aún no poseen cédula de identidad. El organismo destacó que el procedimiento es personal y seguro, instando a los usuarios a evitar el pago a intermediarios.
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Pasaporte para menores: SAIME detalla el procedimiento para realizar la solicitud
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Con información de Saime
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