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Pasaporte para menores: SAIME detalla el procedimiento para realizar la solicitud

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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) presentó una guía técnica para orientar a los padres y representantes en la solicitud de pasaportes para niños y adolescentes que aún no poseen cédula de identidad. El organismo destacó que el procedimiento es personal y seguro, instando a los usuarios a evitar el pago a intermediarios.

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El trámite es directo, seguro y tú mismo puedes hacerlo, subrayó la institución a través de sus canales oficiales. Para concretar la solicitud, los interesados deben ingresar al portal web del ente, registrar la información relativa al nacimiento del menor y la dirección de residencia del grupo familiar, además de cancelar los aranceles correspondientes mediante las pasarelas de pago autorizadas.

El proceso culmina con la verificación de los recaudos obligatorios que deben presentarse el día de la cita presencial en la oficina seleccionada. Con esta automatización, el ente gubernamental busca facilitar el acceso universal a la identificación y garantizar la transparencia del trámite para las familias venezolanas.

Con información de Saime

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