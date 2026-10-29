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Inameh: Pronóstico para este jueves 29 de octubre 2026

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este jueves 29 de octubre de 2026 se espera un incremento progresivo de la nubosidad, acompañado de lluvias, chubascos y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional, especialmente durante la tarde y la noche.

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De acuerdo con el reporte del Inameh, estas condiciones atmosféricas son el resultado de la interacción entre la zona de convergencia intertropical y la vaguada monzónica, las cuales se ven reforzadas por un sistema de vaguada en los niveles altos de la troposfera, el aporte de humedad del viento y los efectos del calentamiento diurno.

Dónde lloverá en las próximas horas, según el Inameh

En la mañana, se prevén mantos nubosos y zonas con poca nubosidad, con probables precipitaciones de intensidad variable en áreas de Bolívar, el sur de Amazonas, Sucre, el este de Miranda, el norte de Portuguesa, el oeste de Apure, Táchira y Zulia.

Para la Gran Caracas (Distrito Capital, Miranda y La Guaira) se estiman lloviznas matutinas al este de Miranda.

Mientras que la tarde y noche, se espera un aumento marcado de la nubosidad con lluvias y descargas eléctricas hacia el este de Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Bolívar, Amazonas, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, llanos occidentales, Yaracuy, Falcón, Lara, los Andes y Zulia.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20 °C y una máxima que podría alcanzar los 35 °C en La Guaira y Caracas.

Con información de Inameh

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