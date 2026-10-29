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Gobierno nacional revisa proyectos de infraestructura y servicios con gobernadores

Gestión gubernamental

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este miércoles 28 de octubre una reunión de trabajo en el Palacio de Miraflores, en Caracas, con el objetivo de evaluar el avance de la gestión gubernamental. El encuentro contó con la presencia de vicepresidentes sectoriales y ministros, además de la participación virtual de los gobernadores de las distintas entidades del país.

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Durante la jornada, las autoridades revisaron las políticas sociales implementadas por el Ejecutivo y discutieron estrategias para fortalecer el aparato productivo nacional. La agenda también incluyó el seguimiento a proyectos de infraestructura y la optimización de los servicios públicos.

Asimismo, se abordaron temas vinculados a la denominada “diplomacia de paz” y el impulso de la actividad económica. Según la información oficial, el propósito de este despliegue es coordinar las estrategias desarrolladas a escala nacional y regional para atender los asuntos de interés público. La sesión permitió evaluar distintos asuntos relacionados con la gestión gubernamental en un esfuerzo por consolidar los planes de atención ciudadana.

Con información de noticiascol.com

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