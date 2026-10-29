La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este miércoles 28 de octubre una reunión de trabajo en el Palacio de Miraflores, en Caracas, con el objetivo de evaluar el avance de la gestión gubernamental. El encuentro contó con la presencia de vicepresidentes sectoriales y ministros, además de la participación virtual de los gobernadores de las distintas entidades del país.
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Gobierno nacional revisa proyectos de infraestructura y servicios con gobernadores
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