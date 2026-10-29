Gobierno nacional revisa proyectos de infraestructura y servicios con gobernadores

Durante la jornada, las autoridades revisaron las políticas sociales implementadas por el Ejecutivo y discutieron estrategias para fortalecer el aparato productivo nacional. La agenda también incluyó el seguimiento a proyectos de infraestructura y la optimización de los servicios públicos.

Asimismo, se abordaron temas vinculados a la denominada “diplomacia de paz” y el impulso de la actividad económica. Según la información oficial, el propósito de este despliegue es coordinar las estrategias desarrolladas a escala nacional y regional para atender los asuntos de interés público. La sesión permitió evaluar distintos asuntos relacionados con la gestión gubernamental en un esfuerzo por consolidar los planes de atención ciudadana.