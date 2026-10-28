Cotización oficial del dólar y euro de este miércoles 28 de octubre: precio fijado por el BCV

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó los tipos de cambio de referencia de las principales divisas internacionales que regirán las transacciones financieras en el país.
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