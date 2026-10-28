Este miércoles, un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) interceptó una movilización en la avenida Urdaneta de Caracas, impidiendo el avance de trabajadores, pensionados y familiares de presos políticos que se dirigían desde La Candelaria hacia el Palacio de Miraflores para exigir reivindicaciones sociales y laborales.
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PNB bloquea marcha de trabajadores y familiares de presos políticos hacia Miraflores
Caracas
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Con información de El Nacional
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