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PNB bloquea marcha de trabajadores y familiares de presos políticos hacia Miraflores

Caracas

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Este miércoles, un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) interceptó una movilización en la avenida Urdaneta de Caracas, impidiendo el avance de trabajadores, pensionados y familiares de presos políticos que se dirigían desde La Candelaria hacia el Palacio de Miraflores para exigir reivindicaciones sociales y laborales.

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El despliegue policial incluyó el uso de unidades de barrera conocidas como “murciélagos” a la altura de la esquina Platanal, lo que derivó en momentos de tensión. Según los reportes, se registraron forcejeos entre los manifestantes y los efectivos de seguridad, dejando como saldo personas heridas en ambos bandos, incluyendo a un funcionario policial.

A pesar de la restricción inicial, las autoridades permitieron posteriormente el acceso a una representación de los sectores movilizados. Una comisión integrada por familiares de presos políticos y dirigentes sindicales, entre ellos Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Sindical, junto a José Patines, Alexander Rodríguez, Gilberto Alcalá, Víctor Venegas y Pablo Aure, ingresó a la sede presidencial para sostener conversaciones con representantes del Ejecutivo nacional.

La movilización buscaba visibilizar las demandas de los sectores participantes ante las autoridades del Poder Ejecutivo en un contexto de alta conflictividad en la zona céntrica de la capital.

Con información de El Nacional

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