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Inameh: Pronóstico para este miércoles 28 de octubre 2026

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De acuerdo con el boletín del Inameh, la inestabilidad atmosférica responde a la interacción activa de la zona de convergencia intertropical con la vaguada monzónica, sumado al paso de una perturbación en los niveles bajos de la atmósfera y el efecto del calentamiento diurno.

¿Dónde lloverá en las próximas horas según el Inameh?

Durante la mañana, se mantendrá cielo con nubosidad parcial y zonas con poca nubosidad en buena parte del territorio nacional.

Sin embargo, en zonas de Amazonas, Carabobo, este de Falcón, Lara, oeste de Apure/Barinas, los Andes y Zulia, podrían presentarse áreas nubladas asociadas a precipitaciones de intensidad variable.

Además, no se descartan lluvias o lloviznas en Miranda, Distrito Capital, La Guaira y Aragua.

En horas de la tarde y la noche, se estima un aumento progresivo en la nubosidad, acompañado de lluvias, chubascos y actividad eléctrica en zonas al este de Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta, Bolívar, Amazonas, centro norte costero, los llanos centrales, occidentales, Yaracuy, Falcón, Lara, los Andes y Zulia.

En la Gran Caracas (Miranda, Distrito Capital y La Guaira), el reporte prevé que las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20°C y una máxima de hasta 35°C en la zona costera de La Guaira.

Con información de Inameh

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