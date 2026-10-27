El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) presentó una guía oficial con los recaudos y documentos obligatorios que deben presentar los padres, tutores o representantes legales al momento de gestionar la salida de niños, niñas y adolescentes del territorio nacional. El organismo busca estandarizar los criterios para el control migratorio en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos del país.
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Saime publica guía de requisitos para el viaje de menores fuera de Venezuela
Trámites migratorios
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