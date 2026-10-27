Saime publica guía de requisitos para el viaje de menores fuera de Venezuela

La normativa establece requerimientos específicos según la condición legal del menor. En casos de fallecimiento de uno de los progenitores, se debe presentar el acta de defunción original y el permiso de viaje expedido por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Cpnna) o una notaría pública. Si el representante posee la patria potestad de forma unilateral, deberá consignar la sentencia firme emitida por un Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Para los menores cuyos padres han fallecido, el Saime detalló las exigencias según el acompañamiento en el viaje. Si el menor viaja con un tutor, es necesario el documento probatorio de la tutoría legal y los permisos de salida. En caso de viajar con terceros, se requiere una autorización judicial que especifique la filiación del responsable, mientras que los menores que viajan sin acompañante deben contar con una autorización del tribunal que indique los datos de la aerolínea y del adulto que los recibirá en el destino.

Finalmente, los adolescentes emancipados por matrimonio o vía judicial deberán presentar el acta de matrimonio inscrita en el Registro Civil o la sentencia ejecutoriada correspondiente. El organismo instó a los usuarios a verificar y gestionar la documentación con suficiente antelación para evitar inconvenientes durante los chequeos migratorios.