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Gobierno y BCV suscriben Acuerdo de Políticas Económicas 2027 para estabilizar la inflación

Gestión económica

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El Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV) formalizaron la firma del Acuerdo de Políticas Económicas 2027, un instrumento legal diseñado para fortalecer la coordinación entre las autoridades monetarias y las finanzas públicas del país.

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La suscripción del documento estuvo a cargo de la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, y el presidente del BCV, Luis Pérez. Esta acción fue avalada por el directorio del ente emisor durante la sesión ordinaria N° 5539, realizada el pasado 22 de octubre de 2026.

El convenio establece las bases para impulsar la estabilidad macroeconómica, enfocándose en el control de la inflación y el consumo. Según informaron las autoridades, el plan contempla acciones para la estabilización de precios en el mediano plazo, proyectando cerrar el año 2027 con una tasa de inflación de dos dígitos anuales.

Adicionalmente, el marco de trabajo conjunto tiene como meta alcanzar un crecimiento de la actividad económica nacional ubicado entre un 6% y un 10% anual, lo que representa la hoja de ruta para el desarrollo financiero del próximo periodo.

Con información de BCV

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