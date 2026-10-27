El Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela (BCV) formalizaron la firma del Acuerdo de Políticas Económicas 2027, un instrumento legal diseñado para fortalecer la coordinación entre las autoridades monetarias y las finanzas públicas del país.
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Gobierno y BCV suscriben Acuerdo de Políticas Económicas 2027 para estabilizar la inflación
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Con información de BCV
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