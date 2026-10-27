Venezuela Energy Week 2027 abordará la recuperación petrolera y nuevas inversiones en Caracas

La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, encabezará el programa dedicado a la exploración y producción, donde se analizará la aplicación de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos. Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Jovanny Martínez, presentará los esquemas de asociación bajo el nuevo marco normativo, mientras que el vicepresidente sénior de British Petroleum (BP) para América Latina y el Caribe, David Campbell, expondrá los proyectos actuales de la compañía en el país.

Durante la presentación oficial realizada en Houston, se destacó que las reformas recientes abrieron oportunidades de inversión en toda la cadena de valor, desde la exploración hasta la comercialización. La agenda también contempla el análisis de acuerdos estratégicos, como la adjudicación a la petrolera italiana Eni de la operación del yacimiento Junín-5 en la Faja Petrolífera del Orinoco, así como la reanudación de actividades de empresas de servicios como Halliburton y Weatherford.

La participación de Campbell estará centrada en los proyectos actuales de BP en Venezuela, tras obtener una licencia para la segunda fase del campo submarino Loran, ubicado frente al delta del río Orinoco, el cual cuenta con recursos estimados en cuatro billones de pies cúbicos de gas.