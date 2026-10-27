La ciudad de Caracas se prepara para recibir la Venezuela Energy Week 2027, un evento que se llevará a cabo del 22 al 25 de febrero y que contará con la presencia de figuras clave del ámbito energético. El encuentro reunirá a representantes del sector energético nacional e internacional para debatir sobre la recuperación de la industria petrolera y gasífera venezolana, la reactivación de la producción y las oportunidades de inversión en el país.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
Venezuela Energy Week 2027 abordará la recuperación petrolera y nuevas inversiones en Caracas
Sector energético
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Monitoreamos
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...