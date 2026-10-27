El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) publicó la lista de recaudos necesarios para que los conductores venezolanos puedan gestionar la actualización o reposición de las placas de sus vehículos. El organismo explicó que el procedimiento varía dependiendo de si el usuario busca un cambio de formato o si requiere el reemplazo por pérdida o sustracción de las piezas.
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INTT establece requisitos para la actualización o reposición de placas vehiculares
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