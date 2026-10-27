Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

INTT establece requisitos para la actualización o reposición de placas vehiculares

Trámites vehiculares

|1 min|
Imagen de la noticia: INTT establece requisitos para la actualización o reposición de placas vehiculares

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) publicó la lista de recaudos necesarios para que los conductores venezolanos puedan gestionar la actualización o reposición de las placas de sus vehículos. El organismo explicó que el procedimiento varía dependiendo de si el usuario busca un cambio de formato o si requiere el reemplazo por pérdida o sustracción de las piezas.

Lee también
Cotización oficial del dólar y euro de este martes 27 de octubre: precio fijado por el BCV

Para la actualización por cambio de formato, es obligatorio presentar la Planilla Única de Trámite, el título de propiedad original, el certificado de revisión técnica de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), copia de la cédula, copia de la póliza de Responsabilidad Civil Vehicular (RCV) y entregar las placas anteriores.

En situaciones de extravío o hurto, el usuario debe consignar la Planilla Única de Trámite, el título de propiedad original, la denuncia formal ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la revisión de la PNB, copia de la cédula, copia del seguro RCV y, si aún posee una de las piezas, debe entregarla.

Según el ente, el cumplimiento estricto de estos requisitos garantiza la legalidad de la documentación vehicular y permite mantener actualizada la base de datos del parque automotor en el país.

Con información de INTT

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesINTTPlacasTrámites Vehiculares

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.