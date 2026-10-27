INTT establece requisitos para la actualización o reposición de placas vehiculares

Para la actualización por cambio de formato, es obligatorio presentar la Planilla Única de Trámite, el título de propiedad original, el certificado de revisión técnica de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), copia de la cédula, copia de la póliza de Responsabilidad Civil Vehicular (RCV) y entregar las placas anteriores.

En situaciones de extravío o hurto, el usuario debe consignar la Planilla Única de Trámite, el título de propiedad original, la denuncia formal ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la revisión de la PNB, copia de la cédula, copia del seguro RCV y, si aún posee una de las piezas, debe entregarla.

Según el ente, el cumplimiento estricto de estos requisitos garantiza la legalidad de la documentación vehicular y permite mantener actualizada la base de datos del parque automotor en el país.