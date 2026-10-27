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Caracas avanza en su candidatura para ser sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030

Proceso de selección

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El Comité Ejecutivo de Centro Caribe Sports dio luz verde a la postulación de la capital venezolana para organizar la edición de 2030 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El Comité Ejecutivo de Centro Caribe Sports aprobó por unanimidad la candidatura presentada por Caracas para participar en el proceso de selección oficial.

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La decisión fue ratificada tras un encuentro virtual encabezado por Luis Mejía Oviedo, presidente del organismo deportivo, quien previamente lideró una comisión que evaluó el proyecto en territorio nacional. Durante la visita, los delegados revisaron la documentación técnica y logística necesaria para sustentar la propuesta.

Como parte de la agenda institucional, la comitiva sostuvo reuniones de alto nivel en el Palacio de Miraflores con la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Asimismo, se coordinaron aspectos estratégicos con la presidenta del Comité Olímpico Venezolano (COV), María Soto, y representantes del Ministerio del Deporte liderados por Franklin Cardillo.

El proceso de selección continuará desarrollándose a lo largo de este año 2026, según informó Mejía Oviedo. La fase siguiente requiere que el Comité Promotor de Caracas 2030 presente formalmente su propuesta ante la Asamblea General de Centro Caribe Sports, instancia que tomará la decisión definitiva sobre la sede.

Con información de noticiascol.com

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