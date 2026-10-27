El Comité Ejecutivo de Centro Caribe Sports dio luz verde a la postulación de la capital venezolana para organizar la edición de 2030 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El Comité Ejecutivo de Centro Caribe Sports aprobó por unanimidad la candidatura presentada por Caracas para participar en el proceso de selección oficial.
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Caracas avanza en su candidatura para ser sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030
Proceso de selección
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Con información de noticiascol.com
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