Inameh: Pronóstico para este martes 27 de octubre 2026

De acuerdo con el informe meteorológico, estas condiciones son impulsadas por la actividad de la zona de convergencia intertropical y la vaguada monzónica, reforzadas por el paso de una perturbación en niveles bajos y un sistema de vaguada sobre el mar Caribe occidental.

¿Qué pronostica el Inameh?

Durante la mañana, se mantendrá un cielo parcialmente nublado en gran parte de su territorio.

Asimismo, podrían presentarse áreas nubladas asociadas a precipitaciones de intensidad variable, especialmente en Bolívar, Amazonas, los llanos centrales, occidentales, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón, los Andes y Zulia.

En horas de la tarde y la noche, se estima un aumento de la cobertura nubosa, acompañado de lluvias, chubascos y actividad eléctrica en zonas de Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, el centro norte costero, llanos centrales, occidentales, Yaracuy, Falcón, los Andes y Zulia.

En la Gran Caracas, que contempla el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, prevalecerán mantos nubosos con lloviznas en las primeras horas del día, dando paso a precipitaciones de intensidad variable durante la tarde y la noche.

Las temperaturas en la capital se ubicarán entre los 18°C y los 32°C, mientras que en la franja costera de La Guaira la máxima alcanzará los 35°C.

Por otro lado, el Inameh destacó que las temperaturas más elevadas del territorio nacional se registrarán en Puerto Ayacucho y la Guayana Esequiba con 39°C, seguidas por Barquisimeto y Maracaibo con estimaciones de hasta 38°C.