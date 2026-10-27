El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional dio inicio a una nueva etapa de recepción de documentos para la selección de autoridades del sistema de justicia venezolano. La convocatoria contempla la selección de aspirantes a magistradas o magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), inspector o inspectora general de tribunales de la República y directora o director de la Escuela Nacional de la Magistratura.
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Asamblea Nacional reabre postulaciones para cargos en el sistema de justicia
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