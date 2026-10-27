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Asamblea Nacional reabre postulaciones para cargos en el sistema de justicia

Poder Judicial

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El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional dio inicio a una nueva etapa de recepción de documentos para la selección de autoridades del sistema de justicia venezolano. La convocatoria contempla la selección de aspirantes a magistradas o magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), inspector o inspectora general de tribunales de la República y directora o director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

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El proceso se llevará a cabo en el Museo Boliviano de la Asamblea Nacional, ubicado en Caracas, desde el miércoles 28 de octubre hasta el miércoles 11 de noviembre de 2026. Los interesados podrán consignar sus expedientes en un horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m.

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Sobre los profesionales que participaron en la convocatoria anterior, realizada entre mayo y junio de 2026, la directiva del comité, encabezada por los diputados Giuseppe Alessandrello y Pablo Pérez Álvarez, indicó que no requieren tramitar el expediente completo nuevamente, sino que deben ratificar por escrito su voluntad de continuar en el proceso.

Para quienes se postulan por primera vez, el expediente debe presentarse en una carpeta de fibra marrón tamaño oficio, con ganchos, debidamente foliada y firmada en cada una de sus páginas. Entre los requisitos exigidos se encuentran la carta de postulación, copia ampliada de la cédula de identidad, títulos universitarios en Derecho legalizados, carnet del Colegio de Abogados, certificado de salud mental, declaración de no militancia política y síntesis curricular. El nuevo periodo de recepción estará activo desde el miércoles 28 de octubre hasta el miércoles 11 de noviembre de 2026.

Con información de noticiascol.com

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