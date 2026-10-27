La empresa suiza de ingeniería Sulzer formalizó un acuerdo de cooperación con Petróleos de Venezuela (PDVSA) con el objetivo de fortalecer la infraestructura industrial del país. La alianza estratégica, pactada por un periodo de cinco años, busca establecer mecanismos de trabajo conjunto que impulsen el desarrollo del sector energético nacional.
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Sulzer y PDVSA firman alianza estratégica por cinco años para infraestructura industrial
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