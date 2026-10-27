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Sulzer y PDVSA firman alianza estratégica por cinco años para infraestructura industrial

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La empresa suiza de ingeniería Sulzer formalizó un acuerdo de cooperación con Petróleos de Venezuela (PDVSA) con el objetivo de fortalecer la infraestructura industrial del país. La alianza estratégica, pactada por un periodo de cinco años, busca establecer mecanismos de trabajo conjunto que impulsen el desarrollo del sector energético nacional.

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De acuerdo con la información difundida, este convenio permite que la compañía europea participe en la evaluación de futuros proyectos operativos. Sulzer ya cuenta con una trayectoria en Venezuela, donde sus tecnologías han sido integradas en diversas etapas de la cadena de valor de la estatal, incluyendo la exploración, producción, transporte de crudo y procesos de refinación.

El acuerdo establece un marco de colaboración para atender las necesidades técnicas de la industria petrolera. Suzanne Thoma, presidenta ejecutiva de Sulzer, destacó que la experiencia previa de la firma en el mercado local ha sido fundamental para consolidar esta nueva etapa de cooperación. Según la directiva, el conocimiento acumulado sobre el panorama industrial venezolano facilita la identificación de oportunidades para futuros trabajos conjuntos.

La alianza coincide con una nueva etapa de posibles inversiones y desarrollo para las actividades de petróleo y gas en el país, bajo los requisitos regulatorios vigentes.

Con información de noticiascol.com

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