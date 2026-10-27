El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) implementó un nuevo esquema de atención para simplificar la validación del estado civil en el país. Esta actualización busca agilizar la gestión de documentos fundamentales para los ciudadanos, permitiendo que el trámite de la carta de soltería se realice directamente a través de la red de oficinas del Registro Civil.
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Saren descentraliza la emisión de la carta de soltería en Venezuela
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Con información de Saren
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