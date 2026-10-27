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Saren descentraliza la emisión de la carta de soltería en Venezuela

Gestión administrativa

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El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) implementó un nuevo esquema de atención para simplificar la validación del estado civil en el país. Esta actualización busca agilizar la gestión de documentos fundamentales para los ciudadanos, permitiendo que el trámite de la carta de soltería se realice directamente a través de la red de oficinas del Registro Civil.

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La obtención de la carta de soltería constituye un paso determinante para concretar formalidades legales, proyectos migratorios y compromisos eclesiásticos. Con este ajuste, se elimina la obligatoriedad de acudir a la sede principal del organismo, descentralizando el proceso para reducir los tiempos de espera y la carga burocrática.

El documento emitido bajo este nuevo formato otorga una certificación oficial con un periodo de vigencia de seis meses para sustentar los expedientes de los interesados. Según informó la institución, la distribución del trámite en las sedes locales reduce significativamente la carga burocrática y facilita el cumplimiento de las obligaciones civiles.

Requisitos para la solicitud

Para gestionar el documento, los ciudadanos deben consignar ante las autoridades del Registro Civil los siguientes recaudos:

  • Copia legible y vigente de la cédula de identidad.
  • Acta de nacimiento con una emisión no mayor a seis meses.
  • Copias de la cédula de identidad de los progenitores para la verificación de datos.
  • Dos testigos que declaren presencialmente la veracidad del estado civil.

Esta acreditación es indispensable para diversos actos, entre los que destacan la formalización del matrimonio civil, trámites de apostilla, procesos migratorios, el registro de uniones de hecho o concubinato, así como gestiones administrativas ante organismos del Estado y requerimientos de autoridades eclesiásticas.

Con información de Saren

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