Isnotú conmemoró el 162° aniversario del nacimiento de José Gregorio Hernández

La jornada litúrgica incluyó una misa solemne a las 10:30 am, presidida por monseñor José Magdaleno Álvarez, obispo de Guasdualito, y una eucaristía vespertina a las 06:00 pm, tras la cual la imagen del santo recorrió las calles de la localidad en procesión.

Las celebraciones en honor al médico trujillano continuarán el próximo 30 de octubre con la conmemoración del 60° aniversario de la fundación del Santuario Niño Jesús, ceremonia que será oficiada por el arzobispo de Mérida, monseñor Helizandro Emiro Terán Bermúdez. Finalmente, el 31 de octubre se llevará a cabo una jornada de atención médica gratuita a cargo de especialistas de diversas áreas de la salud.