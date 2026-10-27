la población de Isnotú, en el estado Trujillo, se unió para celebrar el 162° aniversario del nacimiento de José Gregorio Hernández. Las actividades comenzaron a la medianoche en el Santuario Niño Jesús, donde devotos y peregrinos se congregaron entre campanadas y fuegos artificiales para rendir homenaje al primer santo venezolano.
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Isnotú conmemoró el 162° aniversario del nacimiento de José Gregorio Hernández
Festividades religiosas en Trujillo
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Con información de El Nacional
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