Delcy Rodríguez ratifica compromiso energético de Venezuela en VIII Cumbre del GECF

Durante su intervención, la mandataria destacó la relevancia geopolítica de esta organización, la cual el organismo agrupa el 71% de las reservas probadas de gas natural a escala global. Rodríguez subrayó que este recurso es fundamental para el crecimiento económico y los procesos de transición energética en el mundo.

En el marco de este evento, la jefa de Estado ratificó la disposición de Venezuela de fortalecer el sector energético mediante el marco de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos. Según explicó, esta normativa busca garantizar la estabilidad contractual y ofrecer esquemas de inversión transparentes para el desarrollo de proyectos internacionales en el país.