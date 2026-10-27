Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Delcy Rodríguez ratifica compromiso energético de Venezuela en VIII Cumbre del GECF

Foro de Países Exportadores de Gas

|1 min|
Imagen de la noticia: Delcy Rodríguez ratifica compromiso energético de Venezuela en VIII Cumbre del GECF

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Delcy Rodríguez participó desde Caracas en la Octava Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF), un encuentro internacional organizado por la Federación de Rusia.

Lee también
Seniat establece nuevos requisitos para la facturación de boletos aéreos

Durante su intervención, la mandataria destacó la relevancia geopolítica de esta organización, la cual el organismo agrupa el 71% de las reservas probadas de gas natural a escala global. Rodríguez subrayó que este recurso es fundamental para el crecimiento económico y los procesos de transición energética en el mundo.

En el marco de este evento, la jefa de Estado ratificó la disposición de Venezuela de fortalecer el sector energético mediante el marco de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos. Según explicó, esta normativa busca garantizar la estabilidad contractual y ofrecer esquemas de inversión transparentes para el desarrollo de proyectos internacionales en el país.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesDelcy RodríguezGECFHidrocarburos

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.