Delcy Rodríguez participó desde Caracas en la Octava Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF), un encuentro internacional organizado por la Federación de Rusia.
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Delcy Rodríguez ratifica compromiso energético de Venezuela en VIII Cumbre del GECF
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