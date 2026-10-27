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Seniat establece nuevos requisitos para la facturación de boletos aéreos

Normativa tributaria

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El Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera (Seniat) oficializó la entrada en vigencia de la Providencia Administrativa SNAT/2026/000093, que actualiza las normas para la facturación del servicio de transporte aéreo. Este instrumento legal deroga parcialmente la normativa anterior, la SNAT/2013/0078, y precisa que documentos como los pases de abordar, talones de equipaje o boletos aéreos no sustituyen la factura fiscal.

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Bajo este nuevo marco, la emisión de la factura fiscal formal es de carácter obligatorio para todas las líneas aéreas, agencias de viaje y demás intermediarios que comercialicen pasajes, tanto nacionales como internacionales. La normativa exige que las facturas incluyan datos específicos del pasajero, como nombre, apellido, número de cédula o pasaporte, domicilio fiscal y teléfono.

Además, las empresas deberán reflejar el número de boleto, el código de reserva, el itinerario detallado y el desglose de tarifas, tasas e impuestos. Con estas medidas, el ente regulador busca estandarizar los requisitos de facturación en el sector, estableciendo un nuevo marco regulatorio para las operaciones comerciales de las aerolíneas y agencias de turismo.

Con información de Seniat

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