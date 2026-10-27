El Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria y Aduanera (Seniat) oficializó la entrada en vigencia de la Providencia Administrativa SNAT/2026/000093, que actualiza las normas para la facturación del servicio de transporte aéreo. Este instrumento legal deroga parcialmente la normativa anterior, la SNAT/2013/0078, y precisa que documentos como los pases de abordar, talones de equipaje o boletos aéreos no sustituyen la factura fiscal.
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Seniat establece nuevos requisitos para la facturación de boletos aéreos
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