Seniat establece nuevos requisitos para la facturación de boletos aéreos

Bajo este nuevo marco, la emisión de la factura fiscal formal es de carácter obligatorio para todas las líneas aéreas, agencias de viaje y demás intermediarios que comercialicen pasajes, tanto nacionales como internacionales. La normativa exige que las facturas incluyan datos específicos del pasajero, como nombre, apellido, número de cédula o pasaporte, domicilio fiscal y teléfono.

Además, las empresas deberán reflejar el número de boleto, el código de reserva, el itinerario detallado y el desglose de tarifas, tasas e impuestos. Con estas medidas, el ente regulador busca estandarizar los requisitos de facturación en el sector, estableciendo un nuevo marco regulatorio para las operaciones comerciales de las aerolíneas y agencias de turismo.