A diferencia del pronóstico matutino, el reporte de las 12:30 destaca que la red de radares meteorológicos comenzó a captar ecos de precipitaciones de intensidad leve a moderada en desarrollo.

Inameh actualiza reporte de este 27 de octubre

Las entidades afectadas por este núcleo de lluvias de última hora son el Distrito Capital, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Yaracuy.

Según las estimaciones del Inameh, se proyecta que estas condiciones climáticas se mantengan activas durante al menos dos horas.

#27Oct #INAMEHInforma 🚨*Pendientes*🚨. *El radar meteorológico*, capta ecos de precipitaciones de leves a moderadas en partes del *Distrito Capital, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Yaracuy*. Se estima que estas condiciones meteorológicas se mantengan por las próximas *dos (02) horas.* #Reporte de las 12:30 HLV.

De acuerdo con el informe meteorológico, estas condiciones son impulsadas por la actividad de la zona de convergencia intertropical y la vaguada monzónica, reforzadas por el paso de una perturbación en niveles bajos y un sistema de vaguada sobre el mar Caribe occidental.