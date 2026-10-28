Delcy Rodríguez promete recuperación salarial como eje de la reactivación económica

Rodríguez explicó que el plan de desarrollo financiero actual está diseñado para ofrecer atención directa a la fuerza laboral, integrando los ajustes aplicados durante el año en un programa progresivo orientado a la estabilidad socioeconómica. Según la funcionaria, estas medidas buscan un crecimiento que se traduzca en bienestar para los ciudadanos.

En materia energética, la mandataria abordó la administración de los recursos naturales y la operatividad comercial del Estado. Al respecto, aseveró que las operaciones de venta de hidrocarburos se concretan bajo retribución efectiva, asegurando el cobro oportuno de cada exportación. «no hay un solo barril de petróleo de salga de este país que no se pague, no hay una sola molécula de gas que salga de Venezuela y no se pague», afirmó.

Finalmente, Rodríguez ratificó que la totalidad del retorno financiero obtenido por la comercialización energética se destina a la inversión social en todo el territorio nacional.