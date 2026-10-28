La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, visitó el municipio Guacara, en el estado Carabobo, para exponer los lineamientos de la política económica nacional. Durante su alocución, la mandataria enfatizó que el objetivo central de la gestión es garantizar la recuperación salarial de los trabajadores como eje fundamental para la reactivación del país.
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Delcy Rodríguez promete recuperación salarial como eje de la reactivación económica
Política económica
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