Representantes de la Central Única de Autos Libres y por Puestos solicitaron al gobierno nacional un ajuste en la tarifa mínima del pasaje a 70 centavos de dólar, frente a los 25 centavos que se cobran actualmente. Según el gremio, este incremento es indispensable para cubrir los costos operativos y mantener las unidades en funcionamiento.
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Transportistas solicitan ajustar la tarifa del pasaje a 70 centavos de dólar
Ajustes en el sector transporte
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