Transportistas solicitan ajustar la tarifa del pasaje a 70 centavos de dólar

Hugo Ocando, vicepresidente de la organización, explicó en declaraciones a Unión Radio que el ajuste responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del servicio. El dirigente señaló que, aunque son conscientes de la situación económica de los usuarios, la inviabilidad de trabajar con las tarifas actuales obliga a plantear un aumento que permita cubrir gastos básicos, como el combustible.

Además de la revisión tarifaria, el sector presentó exigencias operativas orientadas a mejorar el acceso al suministro de combustible. El gremio propone eliminar de forma definitiva el uso del sistema biopago, al considerar que funciona como un mecanismo de control gremial. Asimismo, plantean la supresión del subsidio a la gasolina para permitir el abastecimiento sin restricciones de horario en cualquier estación de servicio del país.