Belkisyolé Alarcón de Noya, directora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela (UCV), informó sobre un incremento de casos de la enfermedad de Chagas en el país. La especialista señaló que esta situación está vinculada principalmente a la ingesta de bebidas artesanales que han sido contaminadas por la presencia de vectores, conocidos comúnmente como chipos.
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Alertan sobre aumento de casos de Chagas en Venezuela por consumo de jugos contaminados
Salud pública
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