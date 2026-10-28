Alertan sobre aumento de casos de Chagas en Venezuela por consumo de jugos contaminados

Durante la conferencia titulada «La Enfermedad de Chagas de transmisión oral: Una emergencia médica subestimada», organizada por el Colegio Médico del estado Miranda, se explicó que estos insectos son atraídos hacia las cocinas de las viviendas por el resplandor de las pantallas y el uso de electrodomésticos. Alarcón de Noya subrayó que la patología representa un riesgo clínico letal de no diagnosticarse oportunamente, por lo que instó a fortalecer los protocolos de vigilancia epidémica y a sensibilizar al personal sanitario sobre la importancia de identificar la enfermedad en su fase aguda oral.

Por su parte, el médico internista y cardiólogo Jair Betancourt resaltó la necesidad de mantener la actualización científica dentro del gremio para mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud. En este sentido, Eva Salas, vocera del Colegio Médico de Miranda, ratificó la reactivación de programas formativos dirigidos a estudiantes, residentes y especialistas para difundir los avances en el abordaje de esta patología en la entidad.