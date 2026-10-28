Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

ASI Venezuela prevé anuncios de ajustes salariales para noviembre

Ajustes salariales

|2 min|
Imagen de la noticia: ASI Venezuela prevé anuncios de ajustes salariales para noviembre

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI Venezuela), Marcela León, se prevén anuncios oficiales sobre ajustes salariales para el próximo mes de noviembre, con una continuidad proyectada para enero. Según indicó la dirigente gremial, las propuestas presentadas en las mesas de diálogo laboral buscan rescatar el poder adquisitivo de los trabajadores del país.

Lee también
María Corina Machado recorre comunidades de La Guaira tras su regreso al país

Entre los planteamientos del sector sindical destaca la necesidad de establecer dos ingresos mínimos. Asimismo, la organización busca exigir que un porcentaje de los recursos percibidos por los empleados empiece a significar un ingreso salarial, con el fin de que estos montos tengan incidencia directa en el cálculo de vacaciones, aguinaldos y primas de antigüedad o profesionalización.

Respecto a la recuperación de activos, León aclaró que, aunque existían expectativas de que los trabajadores se beneficiaran del oro recuperado, este no llegó a Venezuela y fue destinado a otros fines. Ante este escenario, la representante de ASI Venezuela enfatizó la importancia de respaldar los acuerdos mediante una ley especial temporal de recuperación. Esta normativa buscaría garantizar que tanto el sector empresarial privado como las instituciones públicas cumplan de manera obligatoria con los ajustes salariales acordados para proteger la escala de los trabajadores.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesASI VenezuelaMarcela LeónSalario Mínimo

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.