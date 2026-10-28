ASI Venezuela prevé anuncios de ajustes salariales para noviembre

Entre los planteamientos del sector sindical destaca la necesidad de establecer dos ingresos mínimos. Asimismo, la organización busca exigir que un porcentaje de los recursos percibidos por los empleados empiece a significar un ingreso salarial, con el fin de que estos montos tengan incidencia directa en el cálculo de vacaciones, aguinaldos y primas de antigüedad o profesionalización.

Respecto a la recuperación de activos, León aclaró que, aunque existían expectativas de que los trabajadores se beneficiaran del oro recuperado, este no llegó a Venezuela y fue destinado a otros fines. Ante este escenario, la representante de ASI Venezuela enfatizó la importancia de respaldar los acuerdos mediante una ley especial temporal de recuperación. Esta normativa buscaría garantizar que tanto el sector empresarial privado como las instituciones públicas cumplan de manera obligatoria con los ajustes salariales acordados para proteger la escala de los trabajadores.