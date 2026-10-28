La presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI Venezuela), Marcela León, se prevén anuncios oficiales sobre ajustes salariales para el próximo mes de noviembre, con una continuidad proyectada para enero. Según indicó la dirigente gremial, las propuestas presentadas en las mesas de diálogo laboral buscan rescatar el poder adquisitivo de los trabajadores del país.
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ASI Venezuela prevé anuncios de ajustes salariales para noviembre
Ajustes salariales
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