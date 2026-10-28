Este miércoles 28 de octubre de 2026, María Corina Machado visitó el estado La Guaira, marcando una de sus primeras apariciones públicas en el territorio nacional tras su reciente retorno. La dirigente había señalado previamente que esta visita era una prioridad dentro de su agenda, especialmente ante la situación que atraviesa la entidad tras el doblete sísmico que afectó a la región.
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María Corina Machado recorre comunidades de La Guaira tras su regreso al país
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