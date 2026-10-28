María Corina Machado recorre comunidades de La Guaira tras su regreso al país

Durante su recorrido por el Litoral Central, la líder opositora conversó con los habitantes del estado, quienes se acercaron para saludarla. En registros visuales difundidos a través de plataformas digitales, se observa a Machado interactuando directamente con los ciudadanos en las comunidades visitadas.

La presencia de la dirigente en la zona ocurre en un contexto de reconstrucción, a cuatro meses de los sucesos registrados el pasado 24 de junio. En diversos sectores del estado, las labores de emergencia y demolición se mantienen activas como parte de sus primeras actividades públicas tras su retorno a Venezuela.