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María Corina Machado recorre comunidades de La Guaira tras su regreso al país

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Este miércoles 28 de octubre de 2026, María Corina Machado visitó el estado La Guaira, marcando una de sus primeras apariciones públicas en el territorio nacional tras su reciente retorno. La dirigente había señalado previamente que esta visita era una prioridad dentro de su agenda, especialmente ante la situación que atraviesa la entidad tras el doblete sísmico que afectó a la región.

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Durante su recorrido por el Litoral Central, la líder opositora conversó con los habitantes del estado, quienes se acercaron para saludarla. En registros visuales difundidos a través de plataformas digitales, se observa a Machado interactuando directamente con los ciudadanos en las comunidades visitadas.

En imágenes: María Corina Machado visita La Guaira tras su regreso a Venezuela

La presencia de la dirigente en la zona ocurre en un contexto de reconstrucción, a cuatro meses de los sucesos registrados el pasado 24 de junio. En diversos sectores del estado, las labores de emergencia y demolición se mantienen activas como parte de sus primeras actividades públicas tras su retorno a Venezuela.

En imágenes: María Corina Machado visita La Guaira tras su regreso a Venezuela
Con información de noticiascol.com

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