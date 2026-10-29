Empresas francesas del sector energético inician agenda de negocios en el país

El grupo empresarial está integrado por DEVEXPORT, ITP Interpipe, Newrest, REP, SeaOwl Energy Services, SNF y Vallourec, firmas con trayectoria en ingeniería, recuperación de hidrocarburos y suministro de equipos. La agenda de trabajo incluye encuentros con gremios como la Asociación Venezolana de los Hidrocarburos (AVHI), la Cámara Petrolera de Venezuela y Fedecámaras, además de contactos directos con operadoras del área.

Asimismo, la delegación participa en jornadas de análisis sobre el contexto económico y financiero del país, con la participación de firmas como Ecoanalítica y el Banco Nacional de Crédito. El lunes 26 de octubre se llevó a cabo una jornada de negocios B2B, orientada a vincular la oferta francesa con empresas venezolanas de logística, tecnología y servicios petroleros.

Esta iniciativa busca conectar la tecnología francesa con el sector energético nacional para fomentar proyectos a largo plazo. La Cciavf, que facilita el acompañamiento comercial entre ambos países, destacó que la visita permitirá explorar oportunidades de inversión en el mercado local.