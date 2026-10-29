Una delegación de siete empresas francesas, especializadas en energía, tecnología y servicios industriales, se encuentra en Venezuela para evaluar el mercado nacional y concretar alianzas comerciales. La misión, que se desarrolla desde el pasado lunes hasta este jueves, es organizada por la asociación energética EVOLEN, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa (Cciavf) y los Consejeros del Comercio Exterior (CCE) de Francia.
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Empresas francesas del sector energético inician agenda de negocios en el país
Misión comercial
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