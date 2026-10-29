Trabajadores públicos esperan el pago del Complemento del Ingreso Integral de octubre 2026

De acuerdo con la información disponible, el monto establecido para los trabajadores activos es de 50 dólares, mientras que para el personal jubilado el cálculo se basa en 35 dólares. Tomando como referencia la tasa oficial de 888,89 bolívares vigente para este jueves 29 de octubre de 2026, los montos estimados se sitúan en 44.444,50 bolívares para el personal activo y 31.111,15 bolívares para los jubilados.

Los beneficiarios recibirán la notificación de la asignación a través de un mensaje de texto del número 3532 y mediante la aplicación veMonedero. Se recuerda a los beneficiarios que estas cifras constituyen valores de referencia indexados y que la aprobación definitiva de las nóminas corresponde al Ejecutivo Nacional.

Adicionalmente, el sector público mantiene la expectativa sobre el pago de los aguinaldos o bono de fin de año. Hasta el momento, se ha informado que este desembolso ha comenzado a ejecutarse para los trabajadores del sector de la educación superior en el país.

La confirmación definitiva está a cargo del Gobierno Nacional, que es la instancia encargada de validar los pagos en el Sistema Patria.