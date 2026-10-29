El personal activo y los jubilados de la administración pública en Venezuela aguardan la confirmación oficial por parte del Gobierno Nacional para el inicio del desembolso del Complemento del Ingreso Integral de octubre 2026. Este beneficio, que se asigna de manera periódica mediante el Sistema Patria, es un pago indexado al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
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Trabajadores públicos esperan el pago del Complemento del Ingreso Integral de octubre 2026
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