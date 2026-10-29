300 venezolanos retornaron al país en vuelos de repatriación desde Estados Unidos

Según la información difundida por la Gran Misión Vuelta a la Patria, el contingente estaba compuesto por hombres, mujeres y niños. Al llegar a la terminal aérea, los ciudadanos fueron atendidos por equipos estatales para cumplir con los procedimientos institucionales antes de su traslado a sus hogares.

El protocolo de recibimiento contó con el despliegue de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), junto a personal de salud e identificación.

Este operativo se suma a una serie de retornos registrados en la misma terminal oriental. Desde enero de 2025, un total de 183 vuelos de repatriación han aterrizado en Venezuela tras el acuerdo bilateral suscrito entre Caracas y Washington. De acuerdo con cifras del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la Gran Misión Vuelta a la Patria ha gestionado el retorno de más de 29.000 ciudadanos desde el inicio de este programa.