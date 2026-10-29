El pasado 28 de octubre, un grupo de 300 ciudadanos venezolanos arribó al país en los vuelos de repatriación 182 y 183, provenientes de Estados Unidos. La aeronave aterrizó en el Aeropuerto Internacional General de División José Antonio Anzoátegui, ubicado en Barcelona, estado Anzoátegui.
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300 venezolanos retornaron al país en vuelos de repatriación desde Estados Unidos
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Con información de El Diario
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