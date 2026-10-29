El encargado de Negocios de Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, realizó un recorrido por la Planta Chocó y las minas de oro Santa Bárbara y VBK, instalaciones vinculadas a la Corporación Venezolana de Minería (CVM). Durante la visita, el diplomático estuvo acompañado por el ministro del gobierno interino, Héctor Silva.
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John Barrett visitó minas de oro en Venezuela junto al ministro Héctor Silva
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