John Barrett visitó minas de oro en Venezuela junto al ministro Héctor Silva

Tras conocer el potencial de estas minas, Barrett destacó que empresas estadounidenses están preparadas para contribuir al desarrollo del sector minero venezolano mediante la implementación de innovación y tecnología. Según el diplomático, la participación de compañías de su país busca apoyar la recuperación y expansión de la actividad extractiva en el territorio.

Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos de Washington por respaldar la economía nacional. Barrett precisó que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio. El diplomático reiteró que seguimos impulsando la recuperación económica bajo el plan de tres fases del Ejecutivo estadounidense. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Caracas, las empresas norteamericanas, líderes en innovación y tecnología, están listas para contribuir al desarrollo del sector minero venezolano.