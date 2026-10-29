La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instruyó a los cuerpos de seguridad que ninguna persona sea detenida sin una orden judicial, a excepción de los casos donde exista flagrancia en la comisión de un delito. Durante un mensaje a la nación, la mandataria enfatizó que el respeto a los derechos ciudadanos es una prioridad en la actual etapa de transformación institucional.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
Gobierno garantiza ejercicio político y restringe detenciones sin orden judicial
Medidas gubernamentales
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...