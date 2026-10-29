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Gobierno garantiza ejercicio político y restringe detenciones sin orden judicial

Medidas gubernamentales

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instruyó a los cuerpos de seguridad que ninguna persona sea detenida sin una orden judicial, a excepción de los casos donde exista flagrancia en la comisión de un delito. Durante un mensaje a la nación, la mandataria enfatizó que el respeto a los derechos ciudadanos es una prioridad en la actual etapa de transformación institucional.

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Rodríguez afirmó que el ejercicio responsable de la política está garantizado en el país, subrayando que todos los ciudadanos tienen derecho a expresar posturas distintas sin temor a represalias. Asimismo, recordó que las protestas pacíficas son un derecho constitucional, siempre que se mantenga el respeto a la integridad física y moral de los funcionarios de seguridad.

Estas disposiciones se desarrollan en el marco de la gestión que asumió Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado mes de enero. Desde entonces, la administración ha impulsado la renovación del sistema de justicia y la aplicación de una ley de amnistía. Según cifras oficiales, más de mil personas han sido puestas en libertad como resultado de la implementación de esta norma y otros instrumentos legales, beneficiando a cerca de 9.000 ciudadanos en total.

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