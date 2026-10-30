El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) dio a conocer las directrices oficiales para los usuarios que necesiten modificar el lugar de recepción de su pasaporte. El procedimiento varía según la ubicación del solicitante, ya sea dentro o fuera del territorio nacional.
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Estos son los requisitos para modificar el lugar de entrega de su pasaporte ante el Saime
Trámites de identificación
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Con información de Saime
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