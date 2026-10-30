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Estos son los requisitos para modificar el lugar de entrega de su pasaporte ante el Saime

Trámites de identificación

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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) dio a conocer las directrices oficiales para los usuarios que necesiten modificar el lugar de recepción de su pasaporte. El procedimiento varía según la ubicación del solicitante, ya sea dentro o fuera del territorio nacional.

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Para quienes se encuentran en Venezuela, el trámite debe realizarse de forma presencial en la sede central del organismo, situada en la avenida Baralt. Los interesados deben presentar su cédula de identidad vigente y la planilla digital que acredita la solicitud inicial del documento para gestionar el cambio.

En el caso de los venezolanos que residen en el extranjero, el organismo habilitó un mecanismo mediante la representación de un tercero. El proceso requiere que un familiar directo del titular realice la gestión, presentando un poder notariado y debidamente apostillado para validar la solicitud ante las autoridades.

El costo fijado para autorizar el cambio de oficina es el equivalente a 120 dólares estadounidenses, monto que será calculado según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente al momento de efectuar el pago. El Saime informó a la ciudadanía sobre el protocolo oficial para redirigir la recepción de estos documentos de viaje.

Con información de Saime

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