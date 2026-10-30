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Inameh: Pronóstico para este viernes 30 de octubre 2026

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este viernes 30 de octubre se estima abundante nubosidad con lluvias o chubascos en la Gran Caracas, especialmente en zonas del este y áreas montañosas de Miranda y La Guaira durante la mañana.

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De igual manera, para el resto de la jornada en la capital, se mantendrá un cielo de parcial a fragmentado con precipitaciones de intensidad variable.

¿Dónde lloverá en las próximas horas?

De acuerdo con el reporte del Inameh, la actividad lluviosa se intensificará durante la tarde y la noche.

Según el pronóstico, en regiones como Bolívar, Amazonas, nororiente, centro norte costero, los Llanos, Andes y Zulia, se prevén precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica, asociadas al paso de sistemas de vaguada y la zona de convergencia intertropical.

Respecto a las temperaturas extremas, se esperan valores mínimos de 19 °C a 20 °C en la Gran Caracas y Los Teques, mientras que las temperaturas máximas rondarán los 34 °C en La Guaira, 35 °C en Caracas y Maracay, alcanzando picos de hasta 38 °C a 39 °C en zonas de Barquisimeto, Maracaibo, Puerto Ayacucho, Ciudad Bolívar y la Guayana Esequiba.

Con información de Inameh

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