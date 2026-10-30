La Dirección de Talento Humano de la Gobernación del estado Sucre confirmó la ejecución de diversas nóminas a través del Sistema Patria, destinadas a cubrir los compromisos laborales del personal activo, jubilado, pensionado y contratado de la administración regional y sus entes adscritos. El anuncio fue realizado durante la tarde de este 30 de octubre por las autoridades administrativas.
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Gobernación de Sucre confirma abono de segunda quincena y bonos para trabajadores regionales
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