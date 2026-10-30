Gobernación de Sucre confirma abono de segunda quincena y bonos para trabajadores regionales

De acuerdo con la dependencia gubernamental, los procesos de carga completados en la plataforma incluyen la segunda quincena de octubre, asignaciones para pensionados y jubilados, bono vacacional, asignación por manutención, honorarios profesionales, liquidaciones y el pago de Cestaticket. La institución precisó que la acreditación de los fondos de los beneficiarios se completará de manera progresiva en las próximas horas.

Adicionalmente, el Sistema Patria entrega el Bono de Responsabilidad Profesional, dirigido al personal activo y de nóminas especiales. Según la información difundida, el monto asignado varía conforme al nivel de instrucción, la escala salarial, el organismo de adscripción y el grado de responsabilidad del funcionario.

A través de las redes sociales de Patria Informa, se notificó que se acreditan montos de escala superior sobre los 151.130,00 bolívares, equivalentes a unos 169,95 dólares, y de escala intermedia en 93.345,00 bolívares, calculados en aproximadamente 104,97 dólares, según los cálculos a tasa del Banco Central de Venezuela.