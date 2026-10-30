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Delcy Rodríguez ordena evaluar activos no esenciales del Estado para su devolución o venta

Gestión económica

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que ha instruido la valoración técnica de activos no esenciales bajo administración del Estado. El objetivo de esta medida, según detalló, es restituirlos a sus antiguos y legítimos dueños o, en su defecto, ponerlos a disposición del sector privado mediante procesos de oferta pública.

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Durante una alocución transmitida en un mensaje grabado, Rodríguez señaló que el plan de revisión y cuantificación patrimonial se encuentra en una etapa avanzada. Esta iniciativa forma parte de las mesas de trabajo que mantiene el Ejecutivo con diversos gremios empresariales, con la finalidad de dinamizar el aparato productivo nacional y ofrecer mayor seguridad jurídica a las inversiones en el país.

La mandataria interina subrayó que la medida se fundamenta en el respeto a la propiedad privada, derecho amparado por la Constitución, y busca restaurar la confianza en el ámbito económico. «He instruido la valoración de activos no esenciales en manos del Estado que puedan ser ofertados al sector privado o devueltos a sus antiguos propietarios. Esto está avanzado», afirmó Rodríguez.

Con información de noticiascol.com

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