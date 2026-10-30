La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que ha instruido la valoración técnica de activos no esenciales bajo administración del Estado. El objetivo de esta medida, según detalló, es restituirlos a sus antiguos y legítimos dueños o, en su defecto, ponerlos a disposición del sector privado mediante procesos de oferta pública.
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Delcy Rodríguez ordena evaluar activos no esenciales del Estado para su devolución o venta
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