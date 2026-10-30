El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) en el estado Miranda certificó a 7.826 personas en áreas productivas durante el último trimestre. Esta iniciativa, liderada por la profesora Noris Soto, busca fortalecer la economía regional mediante la enseñanza de oficios prácticos en comunidades y centros de trabajo.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
Más de 7.800 ciudadanos completaron formación técnica del Inces en Miranda
Formación técnica
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...