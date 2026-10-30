Más de 7.800 ciudadanos completaron formación técnica del Inces en Miranda

El sector textil lideró la participación con formaciones en patronaje y costura, alcanzando a 2.987 personas en Bases de Misiones y otros grupos en comunas y centros de formación. Por su parte, el área gastronómica registró 955 participantes en herramientas culinarias, quienes además recibieron instrucción en el uso de dispositivos móviles para la promoción comercial de sus productos.

El programa también contempla alianzas estratégicas con instituciones públicas como VTV, la Defensoría del Pueblo, Inpsasel, Corpoelec, Sunay, IVSS, Bolipuertos y la Universidad Bolivariana de Venezuela. Estas jornadas fortalecen la calidad del servicio en oficinas públicas y consolidan la capacitación técnica en todo el territorio mirandino.