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Más de 7.800 ciudadanos completaron formación técnica del Inces en Miranda

Formación técnica

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El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) en el estado Miranda certificó a 7.826 personas en áreas productivas durante el último trimestre. Esta iniciativa, liderada por la profesora Noris Soto, busca fortalecer la economía regional mediante la enseñanza de oficios prácticos en comunidades y centros de trabajo.

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El sector textil lideró la participación con formaciones en patronaje y costura, alcanzando a 2.987 personas en Bases de Misiones y otros grupos en comunas y centros de formación. Por su parte, el área gastronómica registró 955 participantes en herramientas culinarias, quienes además recibieron instrucción en el uso de dispositivos móviles para la promoción comercial de sus productos.

El programa también contempla alianzas estratégicas con instituciones públicas como VTV, la Defensoría del Pueblo, Inpsasel, Corpoelec, Sunay, IVSS, Bolipuertos y la Universidad Bolivariana de Venezuela. Estas jornadas fortalecen la calidad del servicio en oficinas públicas y consolidan la capacitación técnica en todo el territorio mirandino.

Con información de noticiascol.com

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