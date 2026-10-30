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Plataforma Patria inició pago de bonos Cuadrantes de Paz y Cultores Populares

Beneficios sociales

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Imagen de la noticia: Plataforma Patria inició pago de bonos Cuadrantes de Paz y Cultores Populares

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El Ejecutivo nacional comenzó este viernes 30 de octubre la asignación de dos beneficios económicos a través de la Plataforma Patria. Se trata del estipendio Cuadrantes de Paz y el bono Cultores Populares, los cuales son depositados de forma progresiva a los beneficiarios registrados en el sistema.

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El bono Cuadrantes de Paz, destinado a los funcionarios activos de los organismos de seguridad ciudadana y prevención, fue fijado en 79.650,00 bolívares. Según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), este monto supera los 80 dólares estadounidenses.

Por su parte, el bono Cultores Populares correspondiente al mes de octubre fue asignado con un monto de 43.500,00 bolívares, equivalente a 50 dólares bajo la tasa oficial vigente.

Las autoridades informaron que los beneficiarios recibirán la notificación formal mediante un mensaje de texto enviado desde el número 3532 o a través de la aplicación VeMonedero, confirmando la recepción del depósito en sus cuentas del monedero Patria.

Con información de Sistema Patria

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