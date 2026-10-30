El Ejecutivo nacional comenzó este viernes 30 de octubre la asignación de dos beneficios económicos a través de la Plataforma Patria. Se trata del estipendio Cuadrantes de Paz y el bono Cultores Populares, los cuales son depositados de forma progresiva a los beneficiarios registrados en el sistema.
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Plataforma Patria inició pago de bonos Cuadrantes de Paz y Cultores Populares
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Con información de Sistema Patria
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