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Lanzan canal de WhatsApp «¡HÁBLAME, DELCY!» con reportes de gestión pública

Nuevas plataformas digitales

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, puso en funcionamiento el canal de WhatsApp titulado «¡HÁBLAME, DELCY!», una nueva herramienta digital destinada a la difusión de anuncios y noticias institucionales del Estado venezolano. La presentación oficial de este espacio estuvo a cargo del viceministro de Gestión Comunicacional, Gustavo Villapol.

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De acuerdo con la información difundida, el canal forma parte de un esquema de diversificación en las vías de comunicación del Ejecutivo, con el objetivo de centralizar el envío de boletines oficiales y reportes sobre la gestión pública. La plataforma permite que los usuarios reciban notificaciones urgentes, comunicados para las comunidades y avances de la administración nacional directamente en sus dispositivos móviles.

El Viceministerio de Gestión Comunicacional informó que, a la fecha, la herramienta tecnológica registra un total de 34 mil usuarios suscritos. Según las autoridades, este mecanismo busca garantizar que el contenido llegue de manera simultánea y accesible a toda la audiencia conectada, bajo un formato optimizado para la lectura en pantallas de teléfonos celulares.

Con información de noticiascol.com

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