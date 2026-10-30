La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, puso en funcionamiento el canal de WhatsApp titulado «¡HÁBLAME, DELCY!», una nueva herramienta digital destinada a la difusión de anuncios y noticias institucionales del Estado venezolano. La presentación oficial de este espacio estuvo a cargo del viceministro de Gestión Comunicacional, Gustavo Villapol.
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Lanzan canal de WhatsApp «¡HÁBLAME, DELCY!» con reportes de gestión pública
Nuevas plataformas digitales
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Con información de noticiascol.com
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