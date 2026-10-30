Comité de Postulaciones recibe 83 aspirantes para cargos en el TSJ

La recepción de aspirantes a formar parte del máximo tribunal de la República se encuentra abierta hasta el 11 de noviembre de 2026. Los interesados deben consignar sus expedientes en el Museo Boliviano, sede dispuesta por el Parlamento para este proceso, en horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m.

La primera semana de trabajo del Comité de Postulaciones Judiciales estuvo marcada por la denuncia de una de las representantes de la sociedad civil, Raquel Sánchez, quien alertó sobre la intención de validar postulaciones presentadas en un proceso anterior, realizado en mayo. Ante el señalamiento, Alessandrello negó la irregularidad, aunque confirmó que quienes participaron en la convocatoria previa no requieren consignar nuevamente sus recaudos si desean mantener su aspiración.

El Comité, integrado por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil, fue instalado el pasado 23 de octubre tras la juramentación por parte de la plenaria parlamentaria, en el marco de los acuerdos suscritos en la mesa de diálogo.