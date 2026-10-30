El Comité de Postulaciones Judiciales designado por la Asamblea Nacional informó que ha recibido 83 postulaciones para 32 cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El organismo, presidido por el diputado Giuseppe Alessandrello, detalló además que se han registrado 13 aspirantes para la Inspectoría General de Tribunales y cuatro para la Dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura.
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Política
Comité de Postulaciones recibe 83 aspirantes para cargos en el TSJ
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Con información de Efecto Cocuyo
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