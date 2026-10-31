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Sunaval insta a verificar entidades autorizadas ante incremento de fraudes electrónicos

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La Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) emitió una alerta pública dirigida a inversionistas y sujetos regulados del mercado bursátil venezolano, tras detectar intentos de fraude electrónico operados a través de plataformas digitales y mensajería instantánea.

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A través de un comunicado, el ente regulador advirtió sobre la presencia de personas no autorizadas que utilizan aplicaciones como Telegram y WhatsApp para ofrecer supuestas oportunidades de inversión, las cuales incluyen esquemas de captación de fondos y promesas de altos rendimientos que carecen de supervisión institucional.

La institución enfatizó que estos instrumentos financieros no cuentan con la debida autorización, lo que representa un riesgo directo para el patrimonio de los ahorristas. Ante esta situación, el organismo exhortó a los inversionistas a verificar minuciosamente la legitimidad de las entidades y profesionales antes de realizar cualquier operación en el mercado de valores.

Alertan sobre estafas electrónicas en aplicaciones de mensajería: Sunaval pide verificar entidades financieras

Como medida de seguridad, la Sunaval recordó que la nómina de actores públicos y privados habilitados para operar en el país se encuentra disponible en su portal web oficial. Entre los sujetos regulados se incluyen corredores públicos, sociedades de corretaje, casas de bolsa, bolsas de valores, empresas emisoras y asesores de inversión. Finalmente, el organismo instó a la ciudadanía a desconfiar de ofertas informales difundidas en grupos cerrados de mensajería y a denunciar cualquier irregularidad ante las autoridades competentes.

Con información de Sudeban

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