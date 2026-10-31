La Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) emitió una alerta pública dirigida a inversionistas y sujetos regulados del mercado bursátil venezolano, tras detectar intentos de fraude electrónico operados a través de plataformas digitales y mensajería instantánea.
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Sunaval insta a verificar entidades autorizadas ante incremento de fraudes electrónicos
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Con información de Sudeban
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