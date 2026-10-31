Gobierno garantiza suministro de hortalizas para la temporada navideña con 900.000 toneladas

Durante una visita oficial a la localidad de Mucuchíes, en el estado Mérida, el ministro Vladímir Padrino López destacó que la franja andina, integrada por Mérida, Táchira y Trujillo, aporta el 70% de la producción del país. Al sumar el rendimiento agrícola del estado Lara, la oferta nacional asciende al 80%, la cual se distribuye hacia los principales centros urbanos y comerciales, incluyendo Caracas, Valencia, Barquisimeto y la región oriental.

Como parte de la agenda de trabajo en tierras merideñas, el despacho ministerial reactivó las instalaciones del Laboratorio de Cultivo de Tejido Vegetal. Este centro tecnológico, diseñado para optimizar los ciclos de cosecha y reducir la dependencia de insumos externos, cuenta con una capacidad de almacenamiento de hasta 105.000 sacos de semilla certificada de papa.

La jornada incluyó la supervisión de los silos «Che Guevara», destinados al almacenamiento estratégico de las cosechas, y la entrega formal de títulos agrarios para consolidar la seguridad jurídica de los trabajadores del campo. En el ámbito de los reconocimientos, la agricultora María Cantalicia Torres fue condecorada con la Orden Francisco de Miranda en su primera clase, tras ser seleccionada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como una de las cien heroínas de la alimentación. Asimismo, tres productoras locales recibieron la Orden Ezequiel Zamora.

Para asegurar el cumplimiento de estas metas, el ministerio mantiene equipos técnicos desplegados en las principales arterias viales, con el fin de supervisar el traslado seguro de los rubros perecederos desde las zonas de producción hasta los mercados municipales.