El Ministerio para la Agricultura Productiva y Tierras informó que el suministro de hortalizas para la preparación del plato navideño cuenta con total garantía en el territorio nacional. Según las proyecciones oficiales, el volumen de cierre de la cosecha alcanzará las 900.000 toneladas métricas.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
Gobierno garantiza suministro de hortalizas para la temporada navideña con 900.000 toneladas
Sector agrícola
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...