El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) anunció una transformación en el sistema tributario venezolano con la eliminación de la fecha de caducidad en el Registro Único de Información Fiscal (RIF). La medida, publicada en la Gaceta Oficial número 43.435, elimina el requisito de renovar el documento cada tres años.
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Seniat elimina fecha de vencimiento del RIF según Gaceta Oficial
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Con información de Seniat
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