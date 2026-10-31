Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Seniat elimina fecha de vencimiento del RIF según Gaceta Oficial

Trámites tributarios

|1 min|
Imagen de la noticia: Seniat elimina fecha de vencimiento del RIF según Gaceta Oficial

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) anunció una transformación en el sistema tributario venezolano con la eliminación de la fecha de caducidad en el Registro Único de Información Fiscal (RIF). La medida, publicada en la Gaceta Oficial número 43.435, elimina el requisito de renovar el documento cada tres años.

Lee también
Delcy Rodríguez supervisa logística de recepción de insumos provenientes de China

A partir de ahora, el nuevo formato del comprobante mantiene validez de manera permanente para cualquier gestión legal, comercial o bancaria. La institución aclaró que, aunque se suprime la caducidad, los contribuyentes deben actualizar sus datos personales o mercantiles únicamente cuando ocurran cambios en el domicilio fiscal, la razón social o la firma personal.

Este trámite se realiza a través de la plataforma digital del organismo, donde los usuarios pueden descargar el comprobante que incorpora un código QR para su verificación inmediata. El procedimiento funciona de manera totalmente digital, eliminando la necesidad de acudir a oficinas públicas o recurrir a gestores externos.

Con información de Seniat

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesRIFSeniatTrámites

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.