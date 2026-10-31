Seniat elimina fecha de vencimiento del RIF según Gaceta Oficial

A partir de ahora, el nuevo formato del comprobante mantiene validez de manera permanente para cualquier gestión legal, comercial o bancaria. La institución aclaró que, aunque se suprime la caducidad, los contribuyentes deben actualizar sus datos personales o mercantiles únicamente cuando ocurran cambios en el domicilio fiscal, la razón social o la firma personal.

Este trámite se realiza a través de la plataforma digital del organismo, donde los usuarios pueden descargar el comprobante que incorpora un código QR para su verificación inmediata. El procedimiento funciona de manera totalmente digital, eliminando la necesidad de acudir a oficinas públicas o recurrir a gestores externos.