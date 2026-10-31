Delcy Rodríguez supervisa logística de recepción de insumos provenientes de China

Los equipos técnicos de los ministerios competentes ejecutan las revisiones de inventario necesarias para garantizar el traslado seguro de los recursos hacia los centros de distribución regional. Estos materiales son fundamentales para el desarrollo de la infraestructura local, en el marco de los convenios de asistencia técnica y comercial suscritos previamente entre ambas naciones.

Especialistas en materia aduanera y logística portuaria participan en la descarga de los contenedores para agilizar los trámites operativos y optimizar los tiempos de entrega. Las autoridades inspeccionan cada lote de material para certificar el cumplimiento de las normativas de calidad exigidas por el Estado.

La cooperación con la República Popular China contempla además la transferencia de conocimientos técnicos y respaldo financiero para proyectos estratégicos. El Ejecutivo proyecta la ampliación de estas alianzas durante el próximo trimestre para incorporar nuevos rubros tecnológicos y sanitarios que beneficien a la población.