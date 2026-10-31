La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, supervisa directamente las operaciones logísticas en los puntos de recepción marítima y aérea del país. Esta labor forma parte de la consolidación de una nueva fase en las alianzas bilaterales establecidas con el mercado asiático.
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Delcy Rodríguez supervisa logística de recepción de insumos provenientes de China
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